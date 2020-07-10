Sergen Yalçın: Bir an evvel üç hafta geçsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, salgın sonrası çok zorlandıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Kasımpaşa güçlü bir takım, çok iyi takım olmuşlar, aşağıdan hızla çıkmaları da tesadüf değil. Biz de çok zor bir maç oynadık, bu dönemde maç oynamak çok zor, zorlanıyoruz. Sakatlar, cezalılar çok fazla eksilmeye başladık. Bir an önce 3 maç bitsin ve dinlensinler" dedi. Kalan 3 haftada çok zor maçlara çıkacaklarını söyleyen Yalçın, "Lig 3.'lüğünü yakayalabilir miyiz, bilmiyorum" diye konuştu.

GÖKHAN'LA BURAK OYNAMAZ

Sergen Yalçın, "Oyuncularım karakterli bir oyun ortaya koydu. Bu karakter sayesinde maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü gelecek maçta kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Yarın (bugün) MR çekeceğiz. Umarım sezonu kapatmamışlardır. Sezonu kaçıncı bitiririz bilmiyorum. 5 mi, 4 mü, 3 mü olur bilmiyorum. Umarım 3. oluruz" yorumunda bulundu. Beşiktaş, Yalçın ile çıktığı 12 lig maçından yedincisini kazandı. Başarılı hocanın 3 yenilgisi 2 beraberliği var.