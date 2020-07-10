Sergen Yalçın: Bir an evvel üç hafta geçsin
Sergen Yalçın, salgın sonrası zorlandıklarını söyledi: “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hava çok sıcak, oyuncular hazır olmadan oynuyor, sakatlanıyor. Ligi üçüncü bitirmek istiyoruz. Zor maçlar yapacağız”
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, salgın sonrası çok zorlandıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Kasımpaşa güçlü bir takım, çok iyi takım olmuşlar, aşağıdan hızla çıkmaları da tesadüf değil. Biz de çok zor bir maç oynadık, bu dönemde maç oynamak çok zor, zorlanıyoruz. Sakatlar, cezalılar çok fazla eksilmeye başladık. Bir an önce 3 maç bitsin ve dinlensinler" dedi. Kalan 3 haftada çok zor maçlara çıkacaklarını söyleyen Yalçın, "Lig 3.'lüğünü yakayalabilir miyiz, bilmiyorum" diye konuştu.
GÖKHAN'LA BURAK OYNAMAZ
Sergen Yalçın, "Oyuncularım karakterli bir oyun ortaya koydu. Bu karakter sayesinde maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sakatlanan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü gelecek maçta kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Yarın (bugün) MR çekeceğiz. Umarım sezonu kapatmamışlardır. Sezonu kaçıncı bitiririz bilmiyorum. 5 mi, 4 mü, 3 mü olur bilmiyorum. Umarım 3. oluruz" yorumunda bulundu. Beşiktaş, Yalçın ile çıktığı 12 lig maçından yedincisini kazandı. Başarılı hocanın 3 yenilgisi 2 beraberliği var.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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