Sergen Yalçın: Bir an evvel üç hafta geçsin - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Bir an evvel üç hafta geçsin

: Bir an evvel üç hafta geçsin

Sergen Yalçın: Bir an evvel üç hafta geçsin

, salgın sonrası zorlandıklarını söyledi: “Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hava çok sıcak, oyuncular hazır olmadan oynuyor, sakatlanıyor. Ligi üçüncü bitirmek istiyoruz. Zor maçlar yapacağız”

Teknik Direktörü , salgın sonrası çok zorlandıklarını söyledi. Genç teknik adam, " güçlü bir takım, çok iyi takım olmuşlar, aşağıdan hızla çıkmaları da tesadüf değil. Biz de çok zor bir maç oynadık, bu dönemde maç oynamak çok zor, zorlanıyoruz. Sakatlar, cezalılar çok fazla eksilmeye başladık. Bir an önce 3 maç bitsin ve dinlensinler" dedi. Kalan 3 haftada çok zor maçlara çıkacaklarını söyleyen Yalçın, "Lig 3.'lüğünü yakayalabilir miyiz, bilmiyorum" diye konuştu.

GÖKHAN'LA BURAK OYNAMAZ

Sergen Yalçın, "Oyuncularım karakterli bir oyun ortaya koydu. Bu karakter sayesinde maçı çevirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sakatlanan ve 'ü gelecek maçta kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Yarın (bugün) MR çekeceğiz. Umarım sezonu kapatmamışlardır. Sezonu kaçıncı bitiririz bilmiyorum. 5 mi, 4 mü, 3 mü olur bilmiyorum. Umarım 3. oluruz" yorumunda bulundu. Beşiktaş, Yalçın ile çıktığı 12 lig maçından yedincisini kazandı. Başarılı hocanın 3 yenilgisi 2 beraberliği var.

  1. 10.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın: Bir an evvel üç hafta geçsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA