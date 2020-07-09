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09 Temmuz 2020, Perşembe
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’dan şok ihtarname

Vida’dan şok ihtarname

olarak zor günler geçiren 'a bir kötü haber de stoper 'dan geldi. oyuncunun menajeri, yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir sonuç elde edemeyince 1.5 milyon euro'luk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi.

olarak zor günler geçiren 'a bir kötü haber de stoper 'dan geldi. oyuncunun menajeri, yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir sonuç elde edemeyince 1.5 milyon euro'luk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama yapılmadı.

  1. 9.7.2020
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