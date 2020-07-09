Vida’dan şok ihtarname
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Vida'dan geldi. Hırvat oyuncunun menajeri, yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir sonuç elde edemeyince 1.5 milyon euro'luk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haber de stoper Vida'dan geldi. Hırvat oyuncunun menajeri, yönetimle yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir sonuç elde edemeyince 1.5 milyon euro'luk geçmiş dönem borcu için kulübe ihtarname gönderdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama yapılmadı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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