Ozan Köprülü: Yanınızdayız

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları arasından Ozan Köprülü, 3-1'lik Kayserispor yenilgisinin ardından genç oyunculara sahip çıktı. Köprülü twitter üzerinden, "Evet çok üzüldük. Bizim size olan güvencemiz bitmez. Hep yanınızdayız, yaşayarak hep beraber olgunlaşıp büyüyeceğiz" paylaşımında bulundu.