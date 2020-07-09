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09 Temmuz 2020, Perşembe
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: Yanınızdayız

Ozan Köprülü: Yanınızdayız

'ın yardımcıları arasından , 3-1'lik yenilgisinin ardından genç oyunculara sahip çıktı.

Teknik direktör 'ın yardımcıları arasından , 3-1'lik yenilgisinin ardından genç oyunculara sahip çıktı. Köprülü twitter üzerinden, "Evet çok üzüldük. Bizim size olan güvencemiz bitmez. Hep yanınızdayız, yaşayarak hep beraber olgunlaşıp büyüyeceğiz" paylaşımında bulundu.

  1. 9.7.2020
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