N’Koudou’da kiralık iddiası
Beşiktaş'ta N'Koudou ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tottenham'ın önce Burnley sonra da Monaco'ya kiraladığı Fransız oyuncunun, Beşiktaş'a da kiralık gelebileceği ancak eski Başkan Fikret Orman'ın, yüzde 50'sine 4 milyon euro ödeyerek N'Koudou'nun bonservisini almayı tercih ettiği bildirildi.
Beşiktaş'ta N'Koudou ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tottenham'ın önce Burnley sonra da Monaco'ya kiraladığı Fransız oyuncunun, Beşiktaş'a da kiralık gelebileceği ancak eski Başkan Fikret Orman'ın, yüzde 50'sine 4 milyon euro ödeyerek N'Koudou'nun bonservisini almayı tercih ettiği bildirildi.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
N’Koudou’da kiralık iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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