N’Koudou’da kiralık iddiası

Beşiktaş'ta N'Koudou ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tottenham'ın önce Burnley sonra da Monaco'ya kiraladığı Fransız oyuncunun, Beşiktaş'a da kiralık gelebileceği ancak eski Başkan Fikret Orman'ın, yüzde 50'sine 4 milyon euro ödeyerek N'Koudou'nun bonservisini almayı tercih ettiği bildirildi.