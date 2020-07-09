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09 Temmuz 2020, Perşembe
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N’Koudou’da kiralık iddiası

N’Koudou’da kiralık iddiası

'ta N'Koudou ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tottenham'ın önce Burnley sonra da Monaco'ya kiraladığı Fransız oyuncunun, Beşiktaş'a da kiralık gelebileceği ancak eski Başkan 'ın, yüzde 50'sine 4 milyon euro ödeyerek N'Koudou'nun bonservisini almayı tercih ettiği bildirildi.

'ta N'Koudou ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tottenham'ın önce Burnley sonra da Monaco'ya kiraladığı Fransız oyuncunun, Beşiktaş'a da kiralık gelebileceği ancak eski Başkan 'ın, yüzde 50'sine 4 milyon euro ödeyerek N'Koudou'nun bonservisini almayı tercih ettiği bildirildi.

  1. 9.7.2020
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