Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de noktalıyor! İşte Karapınar'ın Rizespor maçı 11'i
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, kapanışı galibiyet ile yapmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlendi.
Eksik ve cezalılar nedeniyle Fenerbahçe'de ilk onbirde genç oyuncular şans bulacak. Forvette Allahyar, sağ bekte Murat Sağlam, orta sahada da Ömer Faruk Beyaz'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Hala düşme tehlikesi bulunan konuk Çaykur Rizespor ise 1 puan alırsa, ligde kalmayı garantileyecek.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Murat Sağlam, Falette, Serdar, Hasan Ali, Rodrigues, Emre, Ozan, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz, Tunay, Boldrin, Skoda.
KADRODA TAM 7 EKSİK
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici ile kırmızı ve sarı kart cezalısı Vedat Muriç ile Jailson, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç forma giyemeyecek.
- 25.7.2020
- Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler...
- Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...
- Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...
- Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
- Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de noktalıyor! İşte Karapınar'ın Rizespor maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.