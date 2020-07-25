Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de noktalıyor! İşte Karapınar'ın Rizespor maçı 11'i - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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sezonu 'de noktalıyor! İşte Karapınar'ın Rizespor maçı 11'i

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de noktalıyor! İşte Karapınar'ın Rizespor maçı 11'i

'in son haftasında bu akşam 'de 'u konuk edecek. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, kapanışı galibiyet ile yapmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirlendi.

Eksik ve cezalılar nedeniyle 'de ilk onbirde genç oyuncular şans bulacak. Forvette Allahyar, sağ bekte Murat Sağlam, orta sahada da Ömer Faruk Beyaz'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Hala düşme tehlikesi bulunan konuk ise 1 puan alırsa, ligde kalmayı garantileyecek.

MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Murat Sağlam, Falette, Serdar, Hasan Ali, Rodrigues, Emre, Ozan, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz, Tunay, Boldrin, Skoda.

KADRODA TAM 7 EKSİK
Kanarya'da sakatlıkları bulunan , , ile kırmızı ve sarı kart cezalısı Vedat Muriç ile Jailson, ve Deniz Türüç forma giyemeyecek.

  1. 25.7.2020
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