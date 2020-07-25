Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de noktalıyor! İşte Karapınar'ın Rizespor maçı 11'i

Eksik ve cezalılar nedeniyle Fenerbahçe'de ilk onbirde genç oyuncular şans bulacak. Forvette Allahyar, sağ bekte Murat Sağlam, orta sahada da Ömer Faruk Beyaz'ın görev yapması bekleniyor. Sakatlıktan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Hala düşme tehlikesi bulunan konuk Çaykur Rizespor ise 1 puan alırsa, ligde kalmayı garantileyecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Murat Sağlam, Falette, Serdar, Hasan Ali, Rodrigues, Emre, Ozan, Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Garmash, Oğuz, Tunay, Boldrin, Skoda.



KADRODA TAM 7 EKSİK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici ile kırmızı ve sarı kart cezalısı Vedat Muriç ile Jailson, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç forma giyemeyecek.