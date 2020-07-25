Fenerbahçe'den yuvaya dönüş operasyonu! Gökhan Gönül'den sonra... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'den yuvaya dönüş operasyonu! 'den sonra...

Fenerbahçe'den yuvaya dönüş operasyonu! Gökhan Gönül'den sonra...

hareketli günler geçiren 'de 'yuvaya dönüş' operasyonu tamamlanmak üzere... Fenerbahçe, sağ ve sol bekteki sıkıntıyı eski oyuncuları ile çözecek. Yönetim, Gökhan’ın ardından ’i de ikna etmek için çalışıyor.

Sarı-lacivertli ekipte müstakbel sportif direktör önceki gün ile sözleşmesi bitecek olan ve menajeri ile yemekte yemişti. Görüşmede iki tarafın el sıkıştığı gelen haberler arasında. Gökhan bir sürpriz olmazsa bugünkü maçının ardından Beşiktaş'a veda edecek ve gelecek sezon tekrar formasını giyecek.

TEKRAR BULUŞUYORLAR
35 yaşındaki sağ bek, Emre Belözoğlu ile uzun yıllar birlikte oynadığı Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti. Sarı-lacivertliler bir başka eski oyuncusu 'den de yanıt bekliyor. 'ın da radarında olan Caner de ikna edilirse sağ ve sol bekteki eksik eski oyuncular ile çözülmüş olacak. 31 yaşındaki Caner Erkin de bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11 asist yaparken, 3 tane de gol attı.

  1. 25.7.2020
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