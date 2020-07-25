Fenerbahçe'den yuvaya dönüş operasyonu! Gökhan Gönül'den sonra...
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de 'yuvaya dönüş' operasyonu tamamlanmak üzere... Fenerbahçe, sağ ve sol bekteki sıkıntıyı eski oyuncuları ile çözecek. Yönetim, Gökhan’ın ardından Caner Erkin’i de ikna etmek için çalışıyor.
Sarı-lacivertli ekipte müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu önceki gün Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül ve menajeri Ahmet Bulut ile yemekte yemişti. Görüşmede iki tarafın el sıkıştığı gelen haberler arasında. Gökhan bir sürpriz olmazsa bugünkü Kayserispor maçının ardından Beşiktaş'a veda edecek ve gelecek sezon tekrar Fenerbahçe formasını giyecek.
TEKRAR BULUŞUYORLAR
35 yaşındaki sağ bek, Emre Belözoğlu ile uzun yıllar birlikte oynadığı Fenerbahçe'de iki, Beşiktaş'ta ise bir şampiyonluk yaşadı. Bu sezon ise siyah-beyazlı forma ile ligde 29 maça çıkıp 4 gol+4 asist üretti. Sarı-lacivertliler bir başka eski oyuncusu Caner Erkin'den de yanıt bekliyor. Galatasaray'ın da radarında olan Caner de ikna edilirse sağ ve sol bekteki eksik eski oyuncular ile çözülmüş olacak. 31 yaşındaki Caner Erkin de bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 11 asist yaparken, 3 tane de gol attı.
- 25.7.2020
- Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler...
- Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...
- Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...
- Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
- Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den yuvaya dönüş operasyonu! Gökhan Gönül'den sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.