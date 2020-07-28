Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galeri Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından herhangi bir teknik direktörü takıma getirmeyen Fenerbahçe, son 8 maça Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğunda çıkmıştı. Süper Lig'in son ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğu için en çok adı geçen isim Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. Genç teknik adam ise Fenerbahçe'ye şart koştu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

28 Temmuz 2020 Salı 19:38 Güncelleme: 28.07.2020 19:38
Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü.

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Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

21 yıl sonra yeniden Kadıköy'de olacak Bulut, bu kez teknik adam olarak kürsüye çıkacak. Ancak Erol Bulut'un kafasındaki en önemli düşünce, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek...

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