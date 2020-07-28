Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından herhangi bir teknik direktörü takıma getirmeyen Fenerbahçe, son 8 maça Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğunda çıkmıştı. Süper Lig'in son ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğu için en çok adı geçen isim Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. Genç teknik adam ise Fenerbahçe'ye şart koştu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri