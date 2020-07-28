Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından herhangi bir teknik direktörü takıma getirmeyen Fenerbahçe, son 8 maça Tahir Karapınar'ın teknik sorumluluğunda çıkmıştı. Süper Lig'in son ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğu için en çok adı geçen isim Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut. Genç teknik adam ise Fenerbahçe'ye şart koştu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
28 Temmuz 2020 Salı 19:38
Güncelleme: 28.07.2020 19:38
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Süper Lig'de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe'de gözler teknik direktör konusuna döndü.
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3 Mart'tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı.
Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'un başında yer alacak Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor.
Alanyaspor'u ilk 5'e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası'nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999'dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
21 yıl sonra yeniden Kadıköy'de olacak Bulut, bu kez teknik adam olarak kürsüye çıkacak. Ancak Erol Bulut'un kafasındaki en önemli düşünce, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek...