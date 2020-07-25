Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci planı hazır! Vedat Muriqi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'nin planı hazır! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci planı hazır! Vedat Muriqi...

'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken ayrılık halinde plan hazır. Yönetim, ’in istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satması halinde gelecek para ile ’yi almayı planlıyor.

'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken, yönetim de ayrılık halinde planını yaptı. Kosovalı golcünün satılması halinde gelecek paranın ve forvet transferinde kullanılacağı bildirildi. İngiliz basını, Muriqi için 'in ekibi 'in 15 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıklamıştı. Lazio ve 'nin de önümüzdeki günlerde tekliflerini getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Muriqi için kapıyı 20 milyon euro'dan açacak. 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci, sezon sonunda 'den büyük ihtimalle ayrılacağını daha önce açıklamıştı.

  1. 25.7.2020
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