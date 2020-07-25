Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci planı hazır! Vedat Muriqi...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken ayrılık halinde plan hazır. Yönetim, Slaven Bilic’in istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satması halinde gelecek para ile İrfan Can Kahveci’yi almayı planlıyor.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken, yönetim de ayrılık halinde planını yaptı. Kosovalı golcünün satılması halinde gelecek paranın İrfan Can Kahveci ve forvet transferinde kullanılacağı bildirildi. İngiliz basını, Muriqi için Slaven Bilic'in ekibi West Bromwich'in 15 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıklamıştı. Lazio ve Napoli'nin de önümüzdeki günlerde tekliflerini getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Muriqi için kapıyı 20 milyon euro'dan açacak. 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Başakşehir'den büyük ihtimalle ayrılacağını daha önce açıklamıştı.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci planı hazır! Vedat Muriqi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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