İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye
Hücum hattını iyi bir golcü ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı gündemine aldı. İngiltere'nin Birmingham Mail gazetesi, sarı-lacivertli takımın Aston Villa'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki forvete talip olduğunu yazdı.
Haberde, Genk'ten ocak ayında 10.5 milyon euro'ya transfer edilen 1.83 boyundaki oyuncunun Villa'da sadece 2 gol atabildiğine dikkat çekilirken, Fenerbahçe'nin golcü oyuncu ile kiralık kontrat üzerinde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
FEDOR SOMOLOV YEDEKTE
Kanarya'nın sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren Rus golcü Fedor Smolov'a da teklif yaptığı bildirildi. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan 30 yaşındaki oyuncu La Liga'da 14 maçta 2 gol atabildi. Geçmişte de F.Bahçe'nin radarına giren Smolov, pandemide karantinadan kaçarak Rusya'da nişanlısının doğum gününe katılıp, tepki çekmişti.
- 25.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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