İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe İngilizler duyurdu! Fenerbahçe'ye Tanzanyalı golcü

İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta 'ye

İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye

Hücum hattını iyi bir golcü ile güçlendirmek isteyen , Mbwana Samatta'yı gündemine aldı. 'nin Birmingham Mail gazetesi, sarı-lacivertli takımın 'da bekleneni veremeyen 27 yaşındaki forvete talip olduğunu yazdı.

Haberde, Genk'ten ocak ayında 10.5 milyon euro'ya transfer edilen 1.83 boyundaki oyuncunun Villa'da sadece 2 gol atabildiğine dikkat çekilirken, 'nin golcü oyuncu ile kiralık kontrat üzerinde prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.



FEDOR SOMOLOV YEDEKTE
Kanarya'nın sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren Rus golcü Fedor Smolov'a da teklif yaptığı bildirildi. Bonservisi 'da olan 30 yaşındaki oyuncu 'da 14 maçta 2 gol atabildi. Geçmişte de F.Bahçe'nin radarına giren Smolov, pandemide karantinadan kaçarak 'da nişanlısının doğum gününe katılıp, tepki çekmişti.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngilizler duyurdu! Mbwana Samatta Fenerbahçe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA