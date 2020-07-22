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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bjelica’dan ilginç açıklama

Bjelica’dan ilginç açıklama

Uzun süre 'nin gündeminde yer alan , ülkesinde ilginç açıklamalar yaptı.

Uzun süre 'nin gündeminde yer alan , ülkesinde ilginç açıklamalar yaptı. Daha önce Hırvat basınına, "Fenerbahçe ile 3 kez görüştüm. Sonuncu görüşmemizde şartları konuştuk ama henüz anlaşma yapmadık. Teklif aldığım en büyük kulüp Fenerbahçe. Diğer seçenekleri rafa kaldırdım" diyen Bjelica, bu kez farklı konuştu. Genç hoca, "Fenerbahçe'nin teklifi beni tatmin etmedi" sözünü sarfetti.
  1. 22.7.2020
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