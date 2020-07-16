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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Blanc dönüyor

Blanc dönüyor

hala açıklamayan 'de 'ın adı uzun süre gündemde kalmıştı.

hala açıklamayan 'de 'ın adı uzun süre gündemde kalmıştı. Fransız basını, 54 yaşındaki çalıştırıcının 4 yıllık ara sonrası bu yaz yeniden görev yapmaya başlayacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin de adaylar arasında olduğu yazıldı. Blanc'ın "Kendisine sunulacak ciddi bir proje" istediği belirtilirken, Bordeaux, veya Fenerbahçe ile yeniden futbola dönüş yapabileceği dile getirildi.
  1. 16.7.2020
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