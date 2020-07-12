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12 Temmuz 2020, Pazar
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özleyeceğim

Baklavayı özleyeceğim

'den ayrılan İsla'nın eşi , 'de yaşadığı en güzel deneyimin annelik olduğunu söyledi.

'den ayrılan İsla'nın eşi , 'de yaşadığı en güzel deneyimin annelik olduğunu söyledi. "Hamileliğimi yaşadım, yeni bir annenin tecrübesini gördüm. Bu benim yanıma aldığım en güzel anı oldu" diyen Caldirola, "Değişikliği sevdiğim için ayrılmak benim için zor olmadı. özleyeceğim" diye konuştu.
  1. 12.7.2020
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