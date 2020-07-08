Jailson’un hataları dizilişi değiştirdi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Jailson’un hataları dizilişi değiştirdi

’un hataları dizilişi değiştirdi

Jailson’un hataları dizilişi değiştirdi

Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Falette ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan , ilk dakikalarda kritik hatalar yaptı.

Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Falette ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan , ilk dakikalarda kritik hatalar yaptı. , bu süreçte 3 net pozisyon bulurken, teknik heyeti, 20. dakikada dizilişte değişiklik yapmak zorunda kaldı. Ozan'ı stopere çeken teknik direktör , Brezilyalı futbolcuyu da orta sahaya aldı. Jailson, 46. dakikada da yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

  1. 8.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jailson’un hataları dizilişi değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA