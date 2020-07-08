Jailson’un hataları dizilişi değiştirdi

Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Falette ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Jailson, ilk dakikalarda kritik hatalar yaptı. Gençlerbirliği, bu süreçte 3 net pozisyon bulurken, Fenerbahçe teknik heyeti, 20. dakikada dizilişte değişiklik yapmak zorunda kaldı. Ozan'ı stopere çeken teknik direktör Tahir Karapınar, Brezilyalı futbolcuyu da orta sahaya aldı. Jailson, 46. dakikada da yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.