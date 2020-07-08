Jailson’un hataları dizilişi değiştirdi
Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Falette ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Jailson, ilk dakikalarda kritik hatalar yaptı.
Serdar Aziz'in cezası nedeniyle Falette ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayan Jailson, ilk dakikalarda kritik hatalar yaptı. Gençlerbirliği, bu süreçte 3 net pozisyon bulurken, Fenerbahçe teknik heyeti, 20. dakikada dizilişte değişiklik yapmak zorunda kaldı. Ozan'ı stopere çeken teknik direktör Tahir Karapınar, Brezilyalı futbolcuyu da orta sahaya aldı. Jailson, 46. dakikada da yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.
- 8.7.2020
- Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! "Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar"
- İşte Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçından öne çıkan kareler
- Altay Bayındır kurtardı sosyal medya coştu! "Fenerbahçe sensin"
- Galatasaraylı Falcao'ya yaylım ateşi! "Mangal yapmaya gelmiş"
- Fenerbahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer birden! Hoca onay verdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jailson’un hataları dizilişi değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.