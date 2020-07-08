Fenerbahçe'nin istediği Pellegrini Isla'yı Betis'e götürüyor

Fenerbahçe ile anlaşamamasının ardından La Liga ekibi Real Betis ile 2 yıllık imza için el sıkışan Manuel Pellegrini, yeni kulübüne tek gitmeyecek.

Aktarılan bilgilere göre Şilili hoca, Fenerbahçe'nin kısa süre yollarını ayırdığı Mauricio Isla'yı yanında götürmeyi planlıyor.

Isla'nın Boca Juniors'tan oldukça iyi bir kontrat teklifi almasına karşın Avrupa'da kalmak istediği ve Pellegrini'yi de kırmayacağı belirtildi.

PELLEGRINI ONA GÜVENİYOR

Öte yandan Pellegrini'nin Real Betis yönetiminden ilk ricasının Isla olduğu ve vatandaşına güvendiği ifade edildi.