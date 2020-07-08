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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin istediği hoca eski yıldızı kapıyor!

'nin istediği Pellegrini Isla'yı Betis'e götürüyor

Fenerbahçe'nin istediği Pellegrini Isla'yı Betis'e götürüyor

'nin kısa süre önce teknik direktör adayları arasında 1 numaraya koyduğu , İspanya La Liga ekibi ile 2 yıllık sözleşmeye imza atma aşamasına gelmişti. Aktarılan bilgilere göre Pellegrini, Betis'e yalnız gitmeyecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

ile anlaşamamasının ardından La Liga ekibi ile 2 yıllık imza için el sıkışan , yeni kulübüne tek gitmeyecek.

Aktarılan bilgilere göre Şilili hoca, Fenerbahçe'nin kısa süre yollarını ayırdığı Mauricio Isla'yı yanında götürmeyi planlıyor.

Isla'nın Boca Juniors'tan oldukça iyi bir kontrat teklifi almasına karşın Avrupa'da kalmak istediği ve Pellegrini'yi de kırmayacağı belirtildi.

PELLEGRINI ONA GÜVENİYOR
Öte yandan Pellegrini'nin Real Betis yönetiminden ilk ricasının Isla olduğu ve vatandaşına güvendiği ifade edildi.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 17:03
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