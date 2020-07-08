Fenerbahçe'nin istediği Pellegrini Isla'yı Betis'e götürüyor
Fenerbahçe'nin kısa süre önce teknik direktör adayları arasında 1 numaraya koyduğu Manuel Pellegrini, İspanya La Liga ekibi Real Betis ile 2 yıllık sözleşmeye imza atma aşamasına gelmişti. Aktarılan bilgilere göre Pellegrini, Betis'e yalnız gitmeyecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ile anlaşamamasının ardından La Liga ekibi Real Betis ile 2 yıllık imza için el sıkışan Manuel Pellegrini, yeni kulübüne tek gitmeyecek.
Aktarılan bilgilere göre Şilili hoca, Fenerbahçe'nin kısa süre yollarını ayırdığı Mauricio Isla'yı yanında götürmeyi planlıyor.
Isla'nın Boca Juniors'tan oldukça iyi bir kontrat teklifi almasına karşın Avrupa'da kalmak istediği ve Pellegrini'yi de kırmayacağı belirtildi.
PELLEGRINI ONA GÜVENİYOR
Öte yandan Pellegrini'nin Real Betis yönetiminden ilk ricasının Isla olduğu ve vatandaşına güvendiği ifade edildi.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 17:03
- Fenerbahçe'nin istediği Pellegrini Isla'yı Betis'e götürüyor
- Torino-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Bologna-Sassuolo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
- Anadolu Efes Chris Singleton'ın sözleşmesini uzattı!
- Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ömer Faruk Beyaz paylaştı taraftar çıldırdı! "Suyun sesini duyuyor musun"
- Galatasaray'a transferde dev rakip! F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından...
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Gözünün yaşına bakma!
- Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!
- Fenerbahçe'yi kafasından sildi! Gençlerbirliği maçı sonrası ayrılık kararı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin istediği Pellegrini Isla'yı Betis'e götürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.