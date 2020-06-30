Luigi Datome'den duygusal veda! "Her zaman sizin olan Gigi"
Fenerbahçe Beko Basketbol takımında tecrübeli koç Obradovic'in ayrılığının yankıları devam ederken, bir ayrılık haberi de 5 yıldır sarı-lacivertli formayı terleten başarılı oyuncu Luigi Datome'den gelmişti. İtalyan oyuncu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımında bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile yolları ayrılan İtalyan oyuncu Luigi Datome, "Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim." dedi.
Sarı-lacivertli takım ile devam eden sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 32 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından açıklama yayımladı.
Luigi Datome, Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attıklarını belirterek, "Fenerbahçe oyuncusu olarak yaptığım ilk paylaşımı tekrar okudum, 5 yıl önceydi. Mümkün olan en üst seviye ve hedefler için oynamak, takımımın alacağı sonuçlara en iyi şekilde katkı vermek istiyordum. Geride kalan 5 yıl hepsini kapsadı. Hem de en yoğun ve tatminkar şekilde... Yalnızca 9 kupa, peş peşe 4 Final Four ve elbette 2017 yılındaki Avrupa Ligi şampiyonluğu açısından değil. Sadece aldığımız keyif ve beni her zaman çocukları ve gurur kaynakları gibi hissettiren sevgili taraftarlarımıza yaşattıklarımız açısından da değil. Ama asıl olarak, buraya ilk geldiğim andan itibaren hissettiğim aidiyet duygusu olarak... Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmasına izin verilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne teşekkür eden Datome, şunları kaydetti:
"Sizlere gerçekten kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var ve ben listeleri sevmiyorum. Kişisel olarak teşekkür etmem gerekenlere ulaştım. Burada da bana öz güven ve sorumluluk veren, destek olan, güvenen, daha iyi bir insan ve oyuncu olmama yardımcı olan ve nasıl kazanacağımı öğreten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu grup, tüm Fenerbahçe Ailesi'ni, Fenerbahçe'de oynarken çalıştığım 2 başkanımdan beni alkışlayan son taraftara kadar herkesi kapsıyor. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu 5 senede, Fenerbahçe forması için her şeyimi verdiğimi hissettim, ama karşılığında sizlerden çok daha fazlasını aldım. Her zaman sizin olan Gigi."
- 30.06.2020
- Genoa-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Luigi Datome'den duygusal veda! "Her zaman sizin olan Gigi"
- Torino-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Giresunspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a ret!
- "Mert Hakan transferi konusunda Galatasaray sınıfta kalmıştır"
- Emre Bol: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim
- Evren Turhan: Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu
- Emre Bol: Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor
- Emre Bol: Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Luigi Datome'den duygusal veda! "Her zaman sizin olan Gigi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.