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26 Haziran 2020, Cuma
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Obradovic 'ya!

Obradovic Barcelona'ya!

Dinlenme kararı alan 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp çalıştırıcının bir yıl ara sonrası 'ya gidebileceği belirtildi. Barcelona'da evi ve restaurantı da bulunan Obradovic'in bu tercihinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

Dinlenme kararı alan 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp çalıştırıcının bir yıl ara sonrası 'ya gidebileceği belirtildi. Barcelona'da evi ve restaurantı da bulunan Obradovic'in bu tercihinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.

  1. 26.6.2020
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