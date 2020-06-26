Obradovic Barcelona'ya!

Dinlenme kararı alan Zeljko Obradovic'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sırp çalıştırıcının bir yıl ara sonrası Barcelona'ya gidebileceği belirtildi. Barcelona'da evi ve restaurantı da bulunan Obradovic'in bu tercihinin sürpriz olmayacağı konuşuluyor.