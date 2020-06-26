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26 Haziran 2020, Cuma
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Burak'ı kim kapacak?

Burak'ı kim kapacak?

Mert Hakan Yandaş'ı 'ın elinden kapan , ezeli rakibi ile şimdi de Burak Kapacak için kapışıyor.

'un 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği bildirildi. 1. Lig'de bu sezon 19 maçta 7 asist yapan Kapacak yarışını kimin kazanacağı şimdiden merak konusu.

  1. 26.6.2020
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