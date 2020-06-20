Rebrov’dan avukatlı tekzip

Ferençvaroş ve Rebrov adına Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat Emin Özkurt, Macar ekibinin Sergiy Rebrov ile 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu konuda taraflar arasında herhangi bir sıkıntı yok. Türk basınında çıkan haberler gerçeceği yansıtmıyor" dedi.