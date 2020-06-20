Rebrov’dan avukatlı tekzip - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Rebrov’dan avukatlı tekzip

Rebrov’dan avukatlı tekzip

Rebrov’dan avukatlı tekzip

Kanarya'nın bir diğer hoca adayı ise avukatı aracılığıyla çıkan haberleri yalanladı.

Ferençvaroş ve Rebrov adına Çağlayan'daki önünde açıklama yapan avukat , Macar ekibinin ile 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu konuda taraflar arasında herhangi bir sıkıntı yok. Türk basınında çıkan haberler gerçeceği yansıtmıyor" dedi.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rebrov’dan avukatlı tekzip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA