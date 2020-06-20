Rebrov’dan avukatlı tekzip
Kanarya'nın bir diğer hoca adayı Sergiy Rebrov ise avukatı aracılığıyla çıkan haberleri yalanladı.
Ferençvaroş ve Rebrov adına Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat Emin Özkurt, Macar ekibinin Sergiy Rebrov ile 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bu konuda taraflar arasında herhangi bir sıkıntı yok. Türk basınında çıkan haberler gerçeceği yansıtmıyor" dedi.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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