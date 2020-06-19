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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Kruse Almanya'yı karıştırdı! O kentte ortaya çıktı... Kulüp açıklama yaptı

sokaklarında görüntülenen Kruse 'yı karıştırdı!

Köln sokaklarında görüntülenen Kruse Almanya'yı karıştırdı!

Corona virüsü sürecinde alacakları ödenmediği gerekçesiyle ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden , 'nın kentinde ortaya çıktı. Bild gazetesinin görüntülediği Alman yıldızın Köln formasıyla Bundesliga'ya geri döneceği konuşulurken, Köln Sportif Direktörü bu iddiaları yalanladı.

'den olaylı şekilde ayrılan 'nin hangi takıma olacağı belirsizliğini korurken, 'da bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bild gazetesinin kentinde görüntülediği yıldız futbolcu, Almanya'yı karıştırdı.

Köln sokaklarında arkadaşlarıyla gezerken görüntülenen Kruse'nin Bundesliga'ya Köln formasıyla geri döneceği iddia edildi.

Alman ekibinin sportif direktörü ise Kruse iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Kruse ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadesini kullandı.

  1. 19.06.2020
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