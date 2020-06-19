Corona virüsü sürecinde alacakları ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, Almanya'nın Köln kentinde ortaya çıktı. Bild gazetesinin görüntülediği Alman yıldızın Köln formasıyla Bundesliga'ya geri döneceği konuşulurken, Köln Sportif Direktörü Horst Heldt bu iddiaları yalanladı.
Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse'nin hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini korurken, Almanya'da bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Bild gazetesinin Köln kentinde görüntülediği yıldız futbolcu, Almanya'yı karıştırdı.
Köln sokaklarında arkadaşlarıyla gezerken görüntülenen Kruse'nin Bundesliga'ya Köln formasıyla geri döneceği iddia edildi.
Alman ekibinin sportif direktörü Horst Heldt ise Kruse iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Kruse ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadesini kullandı.
- 19.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln sokaklarında görüntülenen Kruse Almanya'yı karıştırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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