Köln sokaklarında görüntülenen Kruse Almanya'yı karıştırdı!

Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Max Kruse'nin hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini korurken, Almanya'da bu konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bild gazetesinin Köln kentinde görüntülediği yıldız futbolcu, Almanya'yı karıştırdı.

Köln sokaklarında arkadaşlarıyla gezerken görüntülenen Kruse'nin Bundesliga'ya Köln formasıyla geri döneceği iddia edildi.

Alman ekibinin sportif direktörü Horst Heldt ise Kruse iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Kruse ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadesini kullandı.