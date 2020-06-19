Max Kruse Werder Bremen'e mi gidiyor? Resmi açıklama... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Max Kruse için Almanya'dan transfer açıklaması! O takıma mı?

'e mi gidiyor? Resmi açıklama...

Max Kruse Werder Bremen'e mi gidiyor? Resmi açıklama...

ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran için kısa süre önce iddiası ortaya atılmıştı. Alman kulübünün Sportif Direktörü Frank Baumann açıklamalarda bulunurken, için kapıyı kapatmadı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, sürpriz bir şekilde ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve ayrılık kararı almıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yöneticisi Alper Pirşen, konunun takipçisi olacağını ifade ederken Almanya'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Alman basınına yer alan habere göre , Max Kruse'nin transferine soğuk bakmıyor ve kapılarını kapatmadı.

Şu an için resmi bir temasın olmadığı ifade edilirken, Kruse hakkında Werder Sportif Direktörü Frank Baumann konuştu.

Baumann, Kruse ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu (Max Kruse) bizim için bir problem yaratmıyor. Şu anda bu sezonun son 2 maçına yoğunlaştık ve personelimizin sorunlarını erteledik." dedi.

Baumann'ın bu sözleri, sezonun sona ermesinin ardından Kruse ile ilgileneceği düşüncesini ortaya koydu.

  1. 19.06.2020
  2. Güncelleme: 19.06.2020 13:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Max Kruse Werder Bremen'e mi gidiyor? Resmi açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA