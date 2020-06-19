Max Kruse Werder Bremen'e mi gidiyor? Resmi açıklama...
Fenerbahçe ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Max Kruse için kısa süre önce Werder Bremen iddiası ortaya atılmıştı. Alman kulübünün Sportif Direktörü Frank Baumann açıklamalarda bulunurken, transfer için kapıyı kapatmadı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Max Kruse, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve ayrılık kararı almıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yöneticisi Alper Pirşen, konunun takipçisi olacağını ifade ederken Almanya'dan sürpriz bir çıkış geldi.
Alman basınına yer alan habere göre Werder Bremen, Max Kruse'nin transferine soğuk bakmıyor ve kapılarını kapatmadı.
Şu an için resmi bir temasın olmadığı ifade edilirken, Kruse hakkında Werder Sportif Direktörü Frank Baumann konuştu.
Baumann, Kruse ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu (Max Kruse) bizim için bir problem yaratmıyor. Şu anda bu sezonun son 2 maçına yoğunlaştık ve personelimizin sorunlarını erteledik." dedi.
Baumann'ın bu sözleri, sezonun sona ermesinin ardından Kruse ile ilgileneceği düşüncesini ortaya koydu.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 13:16
- Max Kruse Werder Bremen'e mi gidiyor? Resmi açıklama...
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Max Kruse Werder Bremen'e mi gidiyor? Resmi açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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