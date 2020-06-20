Tahkim’den Ozan’a 1 maç

TFF Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın cezasını 1 maça indirdi. Ozan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar veren kurul, kulübün 100 bin TL, Ali Koç ve Semih Özsoy'un cezalarını ise onayladı.