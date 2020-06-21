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Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de santrfor mevkisi için düğmeye basılmıştı. Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin transferde 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Perulu santrfordan Fenerbahçe açıklaması geldi.
21 Haziran 2020 Pazar 19:41
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Fenerbahçe'nin transfer gözdesinden müjdeli haber geldi.
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Sezona iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler beklenen performansı sergileyemedi ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ederek hedefsiz kaldı.
Fenerbahçe yönetimi gerçekleşen bu olumsuz tablo sonrası tüm dikkatini gelecek sezona toplama kararı aldı.
Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar santrfor mevkisine öncelik verdi.