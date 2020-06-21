Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de santrfor mevkisi için düğmeye basılmıştı. Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin transferde 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Perulu santrfordan Fenerbahçe açıklaması geldi.

21 Haziran 2020 Pazar 19:41
Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri

Fenerbahçe'nin transfer gözdesinden müjdeli haber geldi.

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Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri

Sezona iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler beklenen performansı sergileyemedi ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ederek hedefsiz kaldı.

Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri

Fenerbahçe yönetimi gerçekleşen bu olumsuz tablo sonrası tüm dikkatini gelecek sezona toplama kararı aldı.

Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri

Takıma doğrudan katkı verecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar santrfor mevkisine öncelik verdi.

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