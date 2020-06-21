Müjdeyi verdi! Perulu golcüden Fenerbahçe ve transfer sözleri

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de santrfor mevkisi için düğmeye basılmıştı. Vedat Muriqi'nin yanına bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin transferde 2+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Perulu santrfordan Fenerbahçe açıklaması geldi.