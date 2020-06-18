Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?'

Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?'

Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?'

Fenerbahçe'de teknik direktör resmi prosedüre göre, Emre ve Aurelio ise ağabey olarak takıma taktik veriyor. ’un talimatlarını ise , telefonla kulübeye iletti. karşılaşmasındaki tablo kafaları karıştırırken, 'Patron kim?' soruları yankılanmaya başladı.

Fenerbahçe'de 'ın istifasının ardından oluşan teknik direktör boşluğu, maçında 'kriz' boyutuna ulaştı. İki maç takımı idare eden antrenör Zeki Murat Göle'nin lisansı yetmeyince son 8 hafta için Pro-lisans diplomalı göreve getirildi.

Karapınar ile birlikte Emre Belözoğlu ve Aurelio'nun da taktiklere karışması 'çok başlılık' görüntüsüne neden oldu. Trabzonspor maçında ise başkan da tribünden devreye girdi. Devre arasında 'i yanına çağıran Koç'un verdiği talimatları Volkan, telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.

Takımda pek çok hoca olup gerçek bir teknik adamın olmayışı, oyuncuları da olumsuz etkiledi. "Patron kim?" sorusu soruldu.

  1. 18.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA