Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?'

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından oluşan teknik direktör boşluğu, Trabzonspor maçında 'kriz' boyutuna ulaştı. İki maç takımı idare eden antrenör Zeki Murat Göle'nin lisansı yetmeyince son 8 hafta için Pro-lisans diplomalı Tahir Karapınar göreve getirildi.

Karapınar ile birlikte Emre Belözoğlu ve Aurelio'nun da taktiklere karışması 'çok başlılık' görüntüsüne neden oldu. Trabzonspor maçında ise başkan Ali Koç da tribünden devreye girdi. Devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağıran Koç'un verdiği talimatları Volkan, telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.

Takımda pek çok hoca olup gerçek bir teknik adamın olmayışı, oyuncuları da olumsuz etkiledi. "Patron kim?" sorusu soruldu.