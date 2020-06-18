Fenerbahçe'de kafalar karıştı! 'Patron kim?'
Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar resmi prosedüre göre, Emre ve Aurelio ise ağabey olarak takıma taktik veriyor. Ali Koç’un talimatlarını ise Volkan Demirel, telefonla kulübeye iletti. Trabzonspor karşılaşmasındaki tablo kafaları karıştırırken, 'Patron kim?' soruları yankılanmaya başladı.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından oluşan teknik direktör boşluğu, Trabzonspor maçında 'kriz' boyutuna ulaştı. İki maç takımı idare eden antrenör Zeki Murat Göle'nin lisansı yetmeyince son 8 hafta için Pro-lisans diplomalı Tahir Karapınar göreve getirildi.
Karapınar ile birlikte Emre Belözoğlu ve Aurelio'nun da taktiklere karışması 'çok başlılık' görüntüsüne neden oldu. Trabzonspor maçında ise başkan Ali Koç da tribünden devreye girdi. Devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağıran Koç'un verdiği talimatları Volkan, telefonla kulübedeki teknik heyete iletti.
Takımda pek çok hoca olup gerçek bir teknik adamın olmayışı, oyuncuları da olumsuz etkiledi. "Patron kim?" sorusu soruldu.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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