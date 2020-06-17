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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Kulübede dört sahada üç kere gördü

Kulübede dört sahada üç kere gördü

kaptanı , kulübede gördüğü çift sarı kartla soyunma odasına gönderildi. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. kez sarı kartla cezalandırılırken, bunların dördünü saha kenarında otururken itirazdan aldı.

kaptanı , kulübede gördüğü çift sarı kartla soyunma odasına gönderildi. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. kez sarı kartla cezalandırılırken, bunların dördünü saha kenarında otururken itirazdan aldı. Tecrübeli oyuncu üç sarı kartı ise saha içinde gördü. Bu sezon ilk kırmızı kartını kupada aldı.

  1. 17.6.2020
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