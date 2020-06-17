Kulübede dört sahada üç kere gördü

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, kulübede gördüğü çift sarı kartla soyunma odasına gönderildi. 39 yaşındaki futbolcu bu sezon 7. kez sarı kartla cezalandırılırken, bunların dördünü saha kenarında otururken itirazdan aldı. Tecrübeli oyuncu üç sarı kartı ise saha içinde gördü. Bu sezon ilk kırmızı kartını kupada aldı.