Son dakika: Zeljko Obradovic İstanbul'da!
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği sona eriyor... Sırp koç, sarı lacivertli yönetimle görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü.
Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak.
Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
FOTOMAC.COM.TR DUYURMUŞTU!
Zeljko Obradovic'in İstanbul'a geleceğini fotomac.com.tr dış haberler servisi, 14 Haziran Pazar günü okuyucularına duyurmuştu.
İşte o haber;
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 16:40
- Son dakika: Zeljko Obradovic İstanbul'da!
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Yorum
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Yorum
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Yorum
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Son dakika: Zeljko Obradovic İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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