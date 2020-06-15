Son dakika: Zeljko Obradovic İstanbul'da!

26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü.

Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak.

Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı ise yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

FOTOMAC.COM.TR DUYURMUŞTU!

Zeljko Obradovic'in İstanbul'a geleceğini fotomac.com.tr dış haberler servisi, 14 Haziran Pazar günü okuyucularına duyurmuştu.

İşte o haber;