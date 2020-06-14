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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hoca bilmecesi sona eriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

'de Obradovic bilmecesi sona eriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'de Obradovic bilmecesi sona eriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

'de son dakika haberi... Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, Sırp koç ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

'de taraftarların merakla beklediği sorulardan bir tanesi de ile yola devam edilip edilmeyeceği yönünde.

Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Obradovic'in Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşmeye dair önemli bir bilgi verdi.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sırp koç, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a varacak.

Vakit kaybetmeden sarı lacivertli yönetimle görüşecek koçun kalıp kalmayacağı bu görüşmenin ardından belli olacak.

BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK
Öte yandan Fenerbahçe'nin Obra'ya yapacağı teklifte bütçenin düşürülmesinin esas alınacağı kaydedildi.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 14:15
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