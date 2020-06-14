Fenerbahçe'de Obradovic bilmecesi sona eriyor! İstanbul'a geliş tarihi...
Fenerbahçe'de son dakika Zeljko Obradovic haberi... Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı gösteremeyen Fenerbahçe, Sırp koç ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de taraftarların merakla beklediği sorulardan bir tanesi de Zeljko Obradovic ile yola devam edilip edilmeyeceği yönünde.
Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Obradovic'in Fenerbahçe yönetimiyle yapacağı görüşmeye dair önemli bir bilgi verdi.
PAZARTESİ İSTANBUL'DA
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sırp koç, 15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'a varacak.
Vakit kaybetmeden sarı lacivertli yönetimle görüşecek koçun kalıp kalmayacağı bu görüşmenin ardından belli olacak.
BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK
Öte yandan Fenerbahçe'nin Obra'ya yapacağı teklifte bütçenin düşürülmesinin esas alınacağı kaydedildi.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 14:15
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Obradovic bilmecesi sona eriyor! İstanbul'a geliş tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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