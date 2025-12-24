CANLI SKOR ANA SAYFA
Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, yıldız futbolcuyu isteyen takımı ve yapılacak teklifi duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 16:32
Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Galatasaray'a 2022/23 sezonunun başında transfer olan Lucas Torreira, geldiği günden bu yana gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Uruguaylı yıldız, istikrarlı oyunuyla son 3 yılda kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan isimlerden biri oldu.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Taraftarın da sevgilisi olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Arjantin basını, Boca Juniors'ın Lucas Torreira'yı transfer etmek istediğini yazdı.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

El Crack Deportivo kaynaklı haberde, Arjantin ekibinde tüm gözler Paulo Dybala transferine çevrilse de Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Torreira'yı ara transfer döneminde ikna etme olasılığının daha yüksek olduğu yazıldı.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Orta saha oyuncusu Milton Delgado'nun satılma ihtimali bulunan Boca'da Riquelme'nin Lucas Torreira'yı transfer etmek istediği belirtildi.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Galatasaray için hala önemli bir oyuncu, Boca'ya transferinin kısa vadede gerçekleşeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Haberde ayrıca Juan Roman Riquelme'nin 12 milyon dolar teklif etmesi halinde Lucas Torreira'yı Boca Juniors'a getirebileceği aktarıldı.

