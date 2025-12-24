Torreira'ya talip var! Yapılacak teklifi duyurdular

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Galatasaray için hala önemli bir oyuncu, Boca'ya transferinin kısa vadede gerçekleşeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.