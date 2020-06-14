Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!

Yeni sezon için transfer planlamasına devam eden Fenerbahçe, takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak üç yıldır takımda forma giyen Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımda ikinci ayrılık da yolda. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri