Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!

Yeni sezon için transfer planlamasına devam eden Fenerbahçe, takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak üç yıldır takımda forma giyen Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımda ikinci ayrılık da yolda. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

14 Haziran 2020 Pazar 13:24 Güncelleme: 14.06.2020 13:24
Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo'dan geldi.

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Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce forma şansı bulmakta zorlanan isimler, Kayserispor maçıyla birlikte yeniden şans buldu.

Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!

Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Miha Zajc da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!

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Sarı-lacivertlierde bu karşılaşmada performansı yetersiz bulunan bir isimle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!

Kanarya'da daha önce Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

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