Fenerbahçe'de Isla'dan sonra ikinci yolcu belli oldu!
Yeni sezon için transfer planlamasına devam eden Fenerbahçe, takıma gelecek isimler kadar gidecek isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak üç yıldır takımda forma giyen Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli takımda ikinci ayrılık da yolda. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
14 Haziran 2020 Pazar 13:24
Güncelleme: 14.06.2020 13:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller, Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo'dan geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce forma şansı bulmakta zorlanan isimler, Kayserispor maçıyla birlikte yeniden şans buldu.
Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Miha Zajc da sonradan oyuna dahil olmuştu.
AYRILIK RÜZGARI DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlierde bu karşılaşmada performansı yetersiz bulunan bir isimle yollar ayrılacak.
Kanarya'da daha önce Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.