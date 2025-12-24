Fenerbahçe'de yıldız isimle ipler koptu! Ayrılık talebini iletti

Fenerbahçe'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçı sonrası flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde o ismin takımdana ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... SZYMANSKI'NİN SON MAÇIYDI! Sabah'ın haberine göre, Ziraat Kupası'nda oynanan Beşiktaş derbisi, Sebastian Szymanski için son maç oldu. Israrla ayrılmak istediğini yönetime ileten 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmanın ardından ara transfer dönemine girerek kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Deneyimli orta saha ile PSV ve Frankfurt'un ilgilendiği öğrenilirken sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon Euro'nun altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Szymanski, Fenerbahçe'ye 9.7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.