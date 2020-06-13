Tribünde maket şov

Fenerbahçe tribünleri taraftar maketleriyle süslendi. "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Büyük Önder Atatürk'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren F.Bahçe, vefat eden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarını da tribüne yerleştirdi. Ayrıca takımın efsanelerinden Alex'in de fotoğrafı tribünde yer aldı.