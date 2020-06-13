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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Tribünde maket şov

Tribünde maket şov

tribünleri taraftar maketleriyle süslendi. "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen 'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren F.Bahçe, vefat eden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarını da tribüne yerleştirdi.

tribünleri taraftar maketleriyle süslendi. "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen 'ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren F.Bahçe, vefat eden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarını da tribüne yerleştirdi. Ayrıca takımın efsanelerinden Alex'in de fotoğrafı tribünde yer aldı.

  1. 13.6.2020
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