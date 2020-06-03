O kupa alınacak
F.Bahçe’de kaptan Emre, kupa rövanşını işaret edip, “Trabzon’u eleyip, kupayı kazanmamız şart” dedi.
Başarısız sonuçlar nedeniyle son iki sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe'de gözler 16 Haziran'daki Trabzonspor maçına çevrildi. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Kanarya'da kaptan Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarını final için motive etmeye çalışıyor. 1-0'lık skorun kendilerine yeteceğini her fırsatta oyunculara hatırlatan Emre, "Bu kupa camiamızın geleceği için çok önemli" diyerek arkadaşlarını hırslandırıyor.
Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmesi için tek çareyi kupa olarak gören Emre, "Camiamızı iki yılda çok üzdük. Trabzonspor'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" dedi. Emre'nin gelecek sezon sportif direktör olarak futbolun başına geçeceği belirtilmişti. Koronavirüs sonrası ilk derbi 16 Haziran 20.45'te A Spor ve ATV ekranlarında olacak.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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