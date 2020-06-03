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03 Haziran 2020, Çarşamba
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O kupa alınacak

O kupa alınacak

F.Bahçe’de kaptan , kupa rövanşını işaret edip, “Trabzon’u eleyip, kupayı kazanmamız şart” dedi.

Başarısız sonuçlar nedeniyle son iki sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren 'de gözler 'daki maçına çevrildi. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Kanarya'da kaptan Belözoğlu, takım arkadaşlarını final için motive etmeye çalışıyor. 1-0'lık skorun kendilerine yeteceğini her fırsatta oyunculara hatırlatan Emre, "Bu kupa camiamızın geleceği için çok önemli" diyerek arkadaşlarını hırslandırıyor.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmesi için tek çareyi kupa olarak gören Emre, "Camiamızı iki yılda çok üzdük. Trabzonspor'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" dedi. Emre'nin gelecek sezon sportif direktör olarak futbolun başına geçeceği belirtilmişti. Koronavirüs sonrası ilk derbi 16 Haziran 20.45'te A Spor ve ATV ekranlarında olacak.

  1. 3.6.2020
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