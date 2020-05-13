Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe Obradovic'e teklif yapmadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fransız yıldız açıkladı: F.Bahçe Obradovic'e teklif yapmadı

: Obradovic'e teklif yapmadı

Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe Obradovic'e teklif yapmadı

Beko'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan başantrenör hakkında bir flaş açıklama da 'den geldi. Sırp basınına konuşan sarı-lacivertlilerin Fransız pivotu, Fenerbahçe yönetiminin deneyimli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söyledi. İşte detaylar...

Beko'da başantrenör 'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik sürerken, öğrencisi flaş bir iddia ortaya attı.

Sırp basınına konuşan Fransız pivot şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon hakkında Zeljko ile konuşmadık, bildiğiniz gibi Zeljko gelecek yıl sözleşme altında değil. Sam, gelecek yıl için henüz teklif olmadığını söyledi, bu yüzden henüz bunun hakkında konuşmuyoruz. Normal konular hakkında konuşuyoruz.

Her zaman iyi olup olmadığımızı kontrol eder. O 'da, ben 'dayım. Şu anda bir şey söylemek zor, salgın sonrası gelişen bu durum her şeyi durdurdu, bu yüzden şu anda en önemli şey hepimizin iyi olması ve sağlıklı olmamız."

  1. 13.05.2020
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