Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe Obradovic'e teklif yapmadı
Fenerbahçe Beko'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan başantrenör Zeljko Obradovic hakkında bir flaş açıklama da Joffrey Lauvergne'den geldi. Sırp basınına konuşan sarı-lacivertlilerin Fransız pivotu, Fenerbahçe yönetiminin deneyimli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklifinde bulunmadığını söyledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik sürerken, öğrencisi Joffrey Lauvergne flaş bir iddia ortaya attı.
Sırp basınına konuşan Fransız pivot şu ifadeleri kullandı:
"Önümüzdeki sezon hakkında Zeljko ile konuşmadık, bildiğiniz gibi Zeljko gelecek yıl sözleşme altında değil. Sam, gelecek yıl için henüz teklif olmadığını söyledi, bu yüzden henüz bunun hakkında konuşmuyoruz. Normal konular hakkında konuşuyoruz.
Her zaman iyi olup olmadığımızı kontrol eder. O Sırbistan'da, ben İstanbul'dayım. Şu anda bir şey söylemek zor, salgın sonrası gelişen bu durum her şeyi durdurdu, bu yüzden şu anda en önemli şey hepimizin iyi olması ve sağlıklı olmamız."
- 13.05.2020
- TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı
- Trabzonspor kuvvet çalıştı
- Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu
- Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Callejon'dan haber var! ''Transfer...''
- Kamu çalışanları için karar verildi! 18 Mayıs idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe Obradovic'e teklif yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.