Joffrey Lauvergne: Fenerbahçe Obradovic'e teklif yapmadı

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik sürerken, öğrencisi Joffrey Lauvergne flaş bir iddia ortaya attı.

Sırp basınına konuşan Fransız pivot şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki sezon hakkında Zeljko ile konuşmadık, bildiğiniz gibi Zeljko gelecek yıl sözleşme altında değil. Sam, gelecek yıl için henüz teklif olmadığını söyledi, bu yüzden henüz bunun hakkında konuşmuyoruz. Normal konular hakkında konuşuyoruz.

Her zaman iyi olup olmadığımızı kontrol eder. O Sırbistan'da, ben İstanbul'dayım. Şu anda bir şey söylemek zor, salgın sonrası gelişen bu durum her şeyi durdurdu, bu yüzden şu anda en önemli şey hepimizin iyi olması ve sağlıklı olmamız."