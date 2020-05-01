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01 Mayıs 2020, Cuma
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4 ’ta topbaşı

4 Mayıs’ta topbaşı

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular, 4 'ta tesislerde olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular, 4 'ta tesislerde olacak. Sarı- lacivertlilerden dün yapılan açıklamada tüm takımın 4 Mayıs'ta Samandıra 'nde gruplar halinde çalışmalara başlayacağı belirtildi. Bu arada her grupta 4 futbolcu bulunacağı da ifade edildi.
  1. 1.5.2020
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