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26 Nisan 2020, Pazar
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‘10 takım iflas eder’

‘10 takım iflas eder’

'nin 'Dünya ' programına konuk olan 'nin eski sportif direktörü çarpıcı sözler sarfetti.

'nin 'Dünya ' programına konuk olan F.Bahçe'nin eski sportif direktörü çarpıcı sözler sarfetti. 'da önemli bir futbol adamıyla konuştuğunu belirten Comolli, "Ligler başlamazsa 10 veya 12 kulübün Serie A'da iflas etmesini bekliyorlar. Tüm iş modeli TV yayınlardan gelecek paralara dayanıyor. Mantıklı olan sezonu durdurmak ama oynamak için her şeyi yapmalıyız" dedi.
  1. 26.4.2020
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