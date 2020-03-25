Zeljko Obradovic Sırbistan'a dönüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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'a dönüyor

Zeljko Obradovic Sırbistan'a dönüyor

Kariyerine 'da devam edip etmeyeceği merak konusu olan Sırp başantrenör 'in ailesiyle birlikte 'a döneceği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle basketbol ligine ara verilmesine rağmen, 'da başantrenör 'in geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyordu. Konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı İvica Dacic, ulusal Air Serbia hava yolu şirketine ait bir uçağın bugün 'deki Sırp vatandaşlarını ülkeye getireceğini belirterek, uçakta Fenerbahçe Beko'nun Sırp baş antrenörü Zeljko Obradovic ve ailesinin de olacağını söyledi.

Bu arada Sırbistan'da virüs bulaşanların sayısı 303'e çıkarken, can kaybı da 4 oldu.

  1. 25.03.2020
  2. Güncelleme: 25.03.2020 15:51
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