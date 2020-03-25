Zeljko Obradovic Sırbistan'a dönüyor

Corona virüsü nedeniyle basketbol ligine ara verilmesine rağmen, Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic'in geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyordu. Konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, ulusal Air Serbia hava yolu şirketine ait bir uçağın bugün Türkiye'deki Sırp vatandaşlarını ülkeye getireceğini belirterek, uçakta Fenerbahçe Beko'nun Sırp baş antrenörü Zeljko Obradovic ve ailesinin de olacağını söyledi.

Bu arada Sırbistan'da virüs bulaşanların sayısı 303'e çıkarken, can kaybı da 4 oldu.