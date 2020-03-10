Bulut’a henüz teklif gitmedi
Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük, F.Bahçe iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: "Şu an bize F.Bahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan hocanın düşüncesini konuşmak doğru değil. Bulut'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Gelişme olursa zaten duyulur."
- 10.3.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Bulut’a henüz teklif gitmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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