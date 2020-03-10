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10 Mart 2020, Salı
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Bulut’a henüz teklif gitmedi

Bulut’a henüz teklif gitmedi

'un menajeri , F.Bahçe iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: "Şu an bize F.Bahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan hocanın düşüncesini konuşmak doğru değil. Bulut'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Gelişme olursa zaten duyulur."

Erol Bulut'un menajeri , F.Bahçe iddiaları ile ilgili açıklama yaptı: "Şu an bize F.Bahçe'den gelen bir teklif yok. Temas olmadan hocanın düşüncesini konuşmak doğru değil. Bulut'un kontratı sezon sonunda bitiyor. Gelişme olursa zaten duyulur."
  1. 10.3.2020
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