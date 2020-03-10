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10 Mart 2020, Salı
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tehlikesi

Avrupa tehlikesi

Geride kalan 25 hafta sonunda 7. sırada yer alan 'de alarmı... yarı final ilk maçında 'a 2-1 yenilen Kanarya'nın bu kulvardan elenmesi halinde Avrupa için 'i ilk 4 içinde tamamlaması gerekiyor.

Geride kalan 25 hafta sonunda 7. sırada yer alan 'de alarmı... yarı final ilk maçında 'a 2-1 yenilen Kanarya'nın bu kulvardan elenmesi halinde Avrupa için 'i ilk 4 içinde tamamlaması gerekiyor.
  1. 10.3.2020
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