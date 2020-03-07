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07 Mart 2020, Cumartesi
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'de şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı

'in 25. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan 'ye karşılaşma öncesi şok bir sakatlık haberi geldi. İşte detaylar...

'in 25. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan 'de hesaplar 3 puan üzerine kurulu. 'ın istifasının ardından bu hafta Zeki Murat Göle idaresinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi şok bir sakatlık haberi geldi.

Trt Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de , sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerde Sadık Çiftpınar, Garry Rodrigues ve Falette'in sakatlığı devam ederken Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 17:41
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