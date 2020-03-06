Anlaşma tamam! Abdullah Avcı Fenerbahçe'de
Süper Lig'de aldığı üst üste başarısız sonuçlarla zirve iddiasından uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona ermişti. Sarı-lacivertli takımda takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu. Fenerbahçe bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın Denizlispor maçından sonra yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu.
DENİZLİSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLANACAK
Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor.
Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı bildirildi. Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı ifade edildi.
Öte yandan İHA ise Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin İstanbul'a geldiğini ve Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetimin, Alman teknik adamla anlaşma sağlayamaması durumunda, Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK!
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması Beşiktaş'ın işine gelecek. Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte ayrılık protokolüne göre, Beşiktaş, takım buluncaya kadar Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek.
Fenerbahçe, Abdullah Avcı'yı açıkladığı takdirde Beşiktaş, Avcı'ya maaş ödemekten kurtulacak.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 16:48
- Hollanda'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için transfer iddiası! 2 yıldız...
- Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması
- Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Anlaşma tamam! Abdullah Avcı Fenerbahçe'de
- Adanaspor Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Anlaşma tamam! Abdullah Avcı Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.