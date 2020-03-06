Anlaşma tamam! Abdullah Avcı Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.



Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu.



DENİZLİSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLANACAK

Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor.



Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı bildirildi. Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı ifade edildi.

Öte yandan İHA ise Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin İstanbul'a geldiğini ve Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetimin, Alman teknik adamla anlaşma sağlayamaması durumunda, Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK!

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması Beşiktaş'ın işine gelecek. Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte ayrılık protokolüne göre, Beşiktaş, takım buluncaya kadar Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek.

Fenerbahçe, Abdullah Avcı'yı açıkladığı takdirde Beşiktaş, Avcı'ya maaş ödemekten kurtulacak.







