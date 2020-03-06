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06 Mart 2020, Cuma
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Anlaşma tamam! 'de

Anlaşma tamam! Abdullah Avcı Fenerbahçe'de

'de aldığı üst üste başarısız sonuçlarla zirve iddiasından uzaklaşan 'de dönemi sona ermişti. Sarı-lacivertli takımda takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu. Fenerbahçe bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü deneyimli teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın Denizlispor maçından sonra yapılması bekleniyor.

, 'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile prensip anlaşmasına vardı.

'in 24'üncü haftasında maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan mücadelesi ile son bulmuştu.

DENİZLİSPOR MAÇINDAN SONRA AÇIKLANACAK
Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor.

Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı bildirildi. Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine 'nun da katılacağı ifade edildi.

Öte yandan İHA ise Alman Roger Schmidt'in menajerinin İstanbul'a geldiğini ve Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Sarı-lacivertli yönetimin, Alman teknik adamla anlaşma sağlayamaması durumunda, Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A YARAYACAK!
Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması Beşiktaş'ın işine gelecek. Avcı'yla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekipte ayrılık protokolüne göre, Beşiktaş, takım buluncaya kadar Abdullah Avcı'ya ayda 1 milyon 200 bin lira ödeyecek.

Fenerbahçe, Abdullah Avcı'yı açıkladığı takdirde Beşiktaş, Avcı'ya maaş ödemekten kurtulacak.



  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 06.03.2020 16:48
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