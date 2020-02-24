Maurico Isla haftaya cezalı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Maurico Isla haftaya cezalı

Maurico Isla haftaya cezalı

Maurico Isla haftaya cezalı

'nin sağ kanat savunucusu sınırındaydı.

'nin sağ kanat savunucusu sınırındaydı. Sarı-lacivertli futbolcu, karşılaşmasının 57. dakikasında gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu gelecek hafta oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek. İsla camiadan özür de diledi.
  1. 24.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maurico Isla haftaya cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN