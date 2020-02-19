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19 Şubat 2020, Çarşamba
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geri sayımda

Hasan Ali geri sayımda

Uzun süren sakatlık döneminin ardından derbisinde forma giymesi beklenen hırs küpü... Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "Forma giymem halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım. önünde galibiyet sevinci yaşamayı çok özledim" sözlerini sarfetti.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından derbisinde forma giymesi beklenen hırs küpü... Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "Forma giymem halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım. önünde galibiyet sevinci yaşamayı çok özledim" sözlerini sarfetti.
  1. 19.2.2020
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