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04 Şubat 2020, Salı
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'dan kadroya ayarı!

Ersun Yanal'dan kadroya Simon Falette ayarı!

Ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi karşısında sona eren , 20. hafta itibarıyla topladığı 37 puanla ezeli rakibi 'ın 1 puan önünde 5. sırada yer alıyor. Trabzonspor maçında iyi bir futbol sergilese de kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik patron kupada yeni bir kurgu denemeye karar verdi. İşte Yanal'ın yeni planı...

Sakatlıklar nedeniyle Jailson ve Dirar gibi kendi mevkileri dışında görev alan oyuncularla yola devam etmek zorunda kalan Teknik Direktörü , yarın kupadaki Kırklarelispor maçında yeni bir kurgu deneyecek.

Hürriyet'in haberinde göre, Yanal savunmada sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Adil Rami ile yeni transfer Simon Falette'e şans vererek ikilinin son durumlarını görmeyi planlıyor.

Yanal'ın ayrıca, Hasan Ali'nin sakatlanmasıyla orijinal mevkisi olmayan sol beke kaydırılan ve gerek gerek maçlarında hatalar yaparak yorgunluk sinyalleri veren Nabil Dirar'ı dinlendirerek sol bekte Deniz Türüç'e forma vermesi bekleniyor.

  1. 04.02.2020
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