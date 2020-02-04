Ersun Yanal'dan kadroya Simon Falette ayarı!
Ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor karşısında sona eren Fenerbahçe, 20. hafta itibarıyla topladığı 37 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan önünde 5. sırada yer alıyor. Trabzonspor maçında iyi bir futbol sergilese de kaybeden sarı-lacivertlilerde teknik patron Ersun Yanal kupada yeni bir kurgu denemeye karar verdi. İşte Yanal'ın yeni planı...
Sakatlıklar nedeniyle Jailson ve Dirar gibi kendi mevkileri dışında görev alan oyuncularla yola devam etmek zorunda kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın kupadaki Kırklarelispor maçında yeni bir kurgu deneyecek.
Fenerbahçe'den yeni transfer Simon Falette paylaşımı ?? https://t.co/fioTd7zt7W— Fotomaç (@fotomac) January 9, 2020
Hürriyet'in haberinde göre, Yanal savunmada sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Adil Rami ile yeni transfer Simon Falette'e şans vererek ikilinin son durumlarını görmeyi planlıyor.
Yanal'ın ayrıca, Hasan Ali'nin sakatlanmasıyla orijinal mevkisi olmayan sol beke kaydırılan ve gerek Başakşehir gerek Trabzonspor maçlarında hatalar yaparak yorgunluk sinyalleri veren Nabil Dirar'ı dinlendirerek sol bekte Deniz Türüç'e forma vermesi bekleniyor.
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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