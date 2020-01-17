Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te
Süper Lig'in 18'nci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep'e ulaşırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep'e gitti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Havaalanı'nda takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, karşılaşma esnasında teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti.
Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere alandan ayrıldı.
- 17.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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