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17 Ocak 2020, Cuma
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kafilesi ’te

Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

'in 18'nci haftasında yarın deplasmanda FK ile karşılaşacak olan , Gaziantep'e ulaşırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

'in 18'inci haftasında deplasmanda yarın FK'ya konuk olacak , maç öncesinde Gaziantep'e gitti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantep Havaalanı'nda takımı coşkuyla karşıladı. Taraftarlar, karşılaşma esnasında teknik direktör ve futbolculara çiçek takdim etti.

Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere alandan ayrıldı.

Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı

  1. 17.01.2020
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