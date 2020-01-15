‘Yolun sonu şampiyonluk’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ‘Yolun sonu şampiyonluk’

‘Yolun sonu şampiyonluk’

‘Yolun sonu şampiyonluk’

Bu sezon transfer olduğu ’de vazgeçilmezler arasına giren , iddialı konuştu: Tüm camianın beklentisini karşılayacağız, o kupayı kaldıracağız.

formasıyla kısa sürede tüm taraftarların sevgilisi haline gelen , basınına konuştu. 3 sezon formasını giydiği 'da güzel dönemler yaşadığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Kariyerimde her zaman hatırlayacağım günlerdi. Marsilya'da çok şey öğrenim. Ancak hayatta bazen yenilikler olması gerekiyor. Şu anda yeni bir maceranın içindeyim ve çok mutluyum. 'nin en büyük kulübünde forma giyiyorum. Buranın büyüklüğünü her geçen gün daha da iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

'EN İYİSİNİ İSTİYORUM'
Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "'a gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Onların karşısına çıktığım ilk anda bunu çok net anladım. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün en iyisini yapabilmek. Takım arkadaşlarımızla da tüm camianın beklentisini karşılayacağız. Sezon sonunda 'de şampiyonluk kupasının sahibi biz olacağız."
  1. 15.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Yolun sonu şampiyonluk’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN