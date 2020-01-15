‘Yolun sonu şampiyonluk’
Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de vazgeçilmezler arasına giren Luiz Gustavo, iddialı konuştu: Tüm camianın beklentisini karşılayacağız, o kupayı kaldıracağız.
'EN İYİSİNİ İSTİYORUM'
Sambacı, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul'a gelmeden önce Fenerbahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Onların karşısına çıktığım ilk anda bunu çok net anladım. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün en iyisini yapabilmek. Takım arkadaşlarımızla da tüm camianın beklentisini karşılayacağız. Sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluk kupasının sahibi biz olacağız."
- 15.1.2020
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