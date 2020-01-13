Fenerbahçe hücum çalıştı
İkinci yarı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Belek'te dün sabah pas, top kapma, taktik, hücum ve geçiş oyunları konusunda çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanı başkan Ali Koç da takip etti. Saha kenarından bir süre çalışmayı izleyen Koç'a yöneticilerden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve idari menajer Volkan Ballı da eşlik etti. Engelli bir Fenerbahçe taraftarı, ayaklarıyla yaptığı Ali Koç resmini başkan Koç'a hediye etti.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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