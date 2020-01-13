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13 Ocak 2020, Pazartesi
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hücum çalıştı

Fenerbahçe hücum çalıştı

İkinci yarı hazırlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Belek'te dün sabah pas, top kapma, taktik, hücum ve geçiş oyunları konusunda çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanı başkan da takip etti. Saha kenarından bir süre çalışmayı izleyen Koç'a yöneticilerden Selahattin Baki, Danabaş ve idari menajer da eşlik etti. Engelli bir taraftarı, ayaklarıyla yaptığı Ali Koç resmini başkan Koç'a hediye etti.

  1. 13.1.2020
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