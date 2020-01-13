Fenerbahçe hücum çalıştı

Antrenmanı başkan Ali Koç da takip etti. Saha kenarından bir süre çalışmayı izleyen Koç'a yöneticilerden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve idari menajer Volkan Ballı da eşlik etti. Engelli bir Fenerbahçe taraftarı, ayaklarıyla yaptığı Ali Koç resmini başkan Koç'a hediye etti.