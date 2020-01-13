Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor
Belek kampı bugün sona eriyor. 5 Ocak'tan bu yana Antalya'da bulunan sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmayla ikinci devre hazırlıklarını tamamlayacak.
Belek kampı bugün sona eriyor. 5 Ocak'tan bu yana Antalya'da bulunan sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmayla ikinci devre hazırlıklarını tamamlayacak. Kanarya idmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile yarın oynayacağı maç için Kayseri'ye gidecek.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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