Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor

'de kamp bugün sona eriyor

Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor

Belek kampı bugün sona eriyor. 5 Ocak'tan bu yana 'da bulunan sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmayla ikinci devre hazırlıklarını tamamlayacak.

Belek kampı bugün sona eriyor. 5 Ocak'tan bu yana 'da bulunan sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmayla ikinci devre hazırlıklarını tamamlayacak. Kanarya idmanın ardından 'nda ile yarın oynayacağı maç için 'ye gidecek.

  1. 13.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN