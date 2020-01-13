Fenerbahçe'de kamp bugün sona eriyor

Belek kampı bugün sona eriyor. 5 Ocak'tan bu yana Antalya'da bulunan sarı-lacivertliler bu sabah yapacağı çalışmayla ikinci devre hazırlıklarını tamamlayacak. Kanarya idmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile yarın oynayacağı maç için Kayseri'ye gidecek.