Felipe Melo'dan dev derbi öncesi mesaj! "Kalbim Galatasaray'la"

Felipe Melo'dan dev derbi öncesi mesaj! "Kalbim Galatasaray'la"

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak kritik derbi öncesi sarı-kırmızılıların efsanesi Felipe Melo, A Spor YouTube kanalına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte Melo'nun açıklamaları... (GS spor haberleri)

Felipe Melo’dan dev derbi öncesi mesaj! “Kalbim Galatasaray’la”

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, sezonun en heyecanla beklenen derbisinde karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Galatasaray taraftarlarının sevgilisi, eski futbolcu Felipe Melo, A Spor YouTube kanalında maçla ilgili görüşlerini paylaştı.

Melo, derbinin adeta final niteliği taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Final niteliğinde bir derbi olacak. Bir Galatasaray aşığı olarak kalbim her zaman Galatasaray'la birlikte. Umarım Galatasaray kazanır ama bizi çok zor bir maç bekliyor."

İŞTE FELIPE MELO'NUN AÇIKLAMALARI

Asensio’dan derbi öncesi büyük itiraflar!
