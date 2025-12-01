Felipe Melo’dan dev derbi öncesi mesaj! “Kalbim Galatasaray’la”

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, sezonun en heyecanla beklenen derbisinde karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Galatasaray taraftarlarının sevgilisi, eski futbolcu Felipe Melo, A Spor YouTube kanalında maçla ilgili görüşlerini paylaştı.
Melo, derbinin adeta final niteliği taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Final niteliğinde bir derbi olacak. Bir Galatasaray aşığı olarak kalbim her zaman Galatasaray'la birlikte. Umarım Galatasaray kazanır ama bizi çok zor bir maç bekliyor."
İŞTE FELIPE MELO'NUN AÇIKLAMALARI
📺 A Spor YouTube kanalında Felipe Melo, derbiye ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu. 👉 İzlemek için tıklayınız: https://t.co/CtOol1FTDE— A Spor (@aspor) December 1, 2025