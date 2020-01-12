Fenerbahçe'de son dakika! Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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'de son dakika! Adil Rami ve ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de son dakika! Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı

Ligin ikinci yarısına 'da hazırlanan 'de transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut kadro ile ilgili çalışmalar da sürüyor...  Sarı lacivertliler stopere Simon Falette transferini yaparken, bir sol bek ve golcü transferi için de girişimler sürüyordu. Bunun yanında, Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı... Bu kapsamda son dakika haberine göre; Adil Rami ve ile yollar ayrıldı.

'de transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor... Son olarak kadrosuna Simon Falette'yi katan 'de ayrılıkların yaşanması da bekleniyordu. Bu kapsamda ikinci yarı hazırlıklarını 'da yaptığı kamp ile sürdüren sarı lacivertlilerde Adil Rami ve ile yollar ayrıldı.

RAMI'DEN MENAJERİNE TALİMAT

Fenerbahçe, Adil Rami ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı... Fransız stoperden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler yolları ayırma kararı alırken oyuncu da menajerine kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi.

ALPER POTUK, YANAL'DAN GEÇER NOT ALAMADI

Sezon başında maaşında büyük bir indirime giden Alper de kendisine şanS veren hocasından maçlarda aldığı süre zarfında geçer not alamayınca yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı

AYRILIKLAR SÜRECEK!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki ismin yanı sıra takımdan gönderilmesini istediği ve ligin ikinci yarısında faydalanmayacağını düşündüğü birkaç ismi daha gözden çıkardığı öğrenildi.

  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 18:25
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