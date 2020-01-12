Fenerbahçe'de son dakika! Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı
Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut kadro ile ilgili çalışmalar da sürüyor... Sarı lacivertliler stopere Simon Falette transferini yaparken, bir sol bek ve golcü transferi için de girişimler sürüyordu. Bunun yanında, Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı... Bu kapsamda son dakika haberine göre; Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor... Son olarak kadrosuna Simon Falette'yi katan Fenerbahçe'de ayrılıkların yaşanması da bekleniyordu. Bu kapsamda ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kamp ile sürdüren sarı lacivertlilerde Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı.
RAMI'DEN MENAJERİNE TALİMAT
Fenerbahçe, Adil Rami ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı... Fransız stoperden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler yolları ayırma kararı alırken oyuncu da menajerine kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi.
ALPER POTUK, YANAL'DAN GEÇER NOT ALAMADI
Sezon başında maaşında büyük bir indirime giden Alper de kendisine şanS veren hocasından maçlarda aldığı süre zarfında geçer not alamayınca yollar ayrıldı.
AYRILIKLAR SÜRECEK!
Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki ismin yanı sıra takımdan gönderilmesini istediği ve ligin ikinci yarısında faydalanmayacağını düşündüğü birkaç ismi daha gözden çıkardığı öğrenildi.
- 12.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 18:25
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'de son dakika! Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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