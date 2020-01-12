Fenerbahçe'de son dakika! Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor... Son olarak kadrosuna Simon Falette'yi katan Fenerbahçe'de ayrılıkların yaşanması da bekleniyordu. Bu kapsamda ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kamp ile sürdüren sarı lacivertlilerde Adil Rami ve Alper Potuk ile yollar ayrıldı.

RAMI'DEN MENAJERİNE TALİMAT

Fenerbahçe, Adil Rami ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı... Fransız stoperden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler yolları ayırma kararı alırken oyuncu da menajerine kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdi.

ALPER POTUK, YANAL'DAN GEÇER NOT ALAMADI

Sezon başında maaşında büyük bir indirime giden Alper de kendisine şanS veren hocasından maçlarda aldığı süre zarfında geçer not alamayınca yollar ayrıldı.

AYRILIKLAR SÜRECEK!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki ismin yanı sıra takımdan gönderilmesini istediği ve ligin ikinci yarısında faydalanmayacağını düşündüğü birkaç ismi daha gözden çıkardığı öğrenildi.