Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadroya yapacağı takviyelere odaklandı. Takıma katılacak isimler kadar, ekibe veda edecek oyuncular da merak ediliyor. Transfer çalışmaları doğrultusunda kadrosuna Simon Falette'i katan sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcunun eşinin yaptığı transfer açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
12 Ocak 2020 Pazar 15:22
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Sezona hızlı bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla ligin ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk olarak Gineli stoper SimonFalette'yi kadrosuna kattı.
Falette'in ardından bir stoper transferi daha yapmak isteyen sarı-lacivertliler, sol bek ve forvet bölgelerine yapacağı takviyelerle ara transfer dönemine noktayı koymak istiyor.
Bu doğrultuda adı RicardoRodriguez, Welinton ve Choupo-Moting gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen birçok oyuncusuyla da yollarını ayırarak transfer için bütçe yaratmayı amaçlıyor.
Sarı-lacivertliler, forma şansı bulamayan futbolcular MihaZajc, Adil Rami, Mehmet Ekici ve Alper Potuk gibi isimleri elinden çıkarmak isterken, sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık yolda...