Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadroya yapacağı takviyelere odaklandı. Takıma katılacak isimler kadar, ekibe veda edecek oyuncular da merak ediliyor. Transfer çalışmaları doğrultusunda kadrosuna Simon Falette'i katan sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcunun eşinin yaptığı transfer açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...