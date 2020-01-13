Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
Transfer yapabilmek için paraya ihtiyacı olan Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen Adil Rami ve Alper Potuk ile yollarını ayırdı.
Rami'nin sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Alper'in ise BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ile görüşme halinde olduğu, iki takımdan birisine gideceği ifade edildi. Sezon başında transfer edilen Adil Rami, ligde sadece bir maçta 45 dakika şans bulabildi. Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada sahaya çıkan 34 yaşındaki Fas asıllı Fransız stoperin ABD, Çin ve İtalya'dan dört takımdan teklif aldığı ve önümüzdeki hafta birine imza atacağı öğrenildi.
- 13.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'de 2 ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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