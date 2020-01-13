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13 Ocak 2020, Pazartesi
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'de 2 ayrılık!

Fenerbahçe'de 2 ayrılık!

yapabilmek için paraya ihtiyacı olan 'den ilk hamle geldi. Sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen ve ile yollarını ayırdı.

Rami'nin sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Alper'in ise BtcTurk ve ile görüşme halinde olduğu, iki takımdan birisine gideceği ifade edildi. Sezon başında edilen , ligde sadece bir maçta 45 dakika şans bulabildi. 'nda da 3 karşılaşmada sahaya çıkan 34 yaşındaki Fas asıllı Fransız stoperin ABD, ve 'dan dört takımdan teklif aldığı ve önümüzdeki hafta birine imza atacağı öğrenildi.

  1. 13.1.2020
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