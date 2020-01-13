Fenerbahçe'de 2 ayrılık!

Rami'nin sözleşmesinin feshedildiği bildirildi. Alper'in ise BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor ile görüşme halinde olduğu, iki takımdan birisine gideceği ifade edildi. Sezon başında transfer edilen Adil Rami, ligde sadece bir maçta 45 dakika şans bulabildi. Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmada sahaya çıkan 34 yaşındaki Fas asıllı Fransız stoperin ABD, Çin ve İtalya'dan dört takımdan teklif aldığı ve önümüzdeki hafta birine imza atacağı öğrenildi.